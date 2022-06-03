رئيس مدغشقر: نعمل مع الاتحاد العربي على تطوير البنية التحتية الرقمية

في كلمته الرئيسية، التي ألقاها «أندريه راجولينا»، رئيس جمهورية مدغشقر، في مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2022»، أكد أن العالم بات يشهد تغيرات كبيرة، تستوجب على الدول أن تكيف استراتيجياتها للتعامل مع تبعات الأزمة الصحية غير المسبوقة، والتي أضعفت الاقتصادات بشدة.

دفعت العالم لتسريع خطوات التحول الرقمي

وأضاف أنه على الرغم مما خلفته جائحة كوفيد 19، إلا أنها دفعت العالم لتسريع خطوات التحول الرقمي، وأصبحت التكنولوجيات الرقمية ذات أهمية متزايدة في عمل الدول والشركات وحياة الأفراد.

وأضاف رئيس جمهورية مدغشقر أنه بالرغم من إغلاق الحدود والتدابير الاحترازية المشددة التي شهدها العالم لقرابة العامين، إلا أن التكنولوجيات الرقمية ساهمت في استمرارية منظومات الأعمال: «نحن نعيش اليوم بشكل مختلف، ونتصرف بشكل مختلف، وتغيرت عاداتنا كثيراً عما كانت عليه قبل الجائحة، خاصة مع تغلغل الرقمنة في مجتماعاتنا والتي مكنتنا من تعزيز مرونتنا وتقليل الفجوات الرقمية في قطاعات مختلفة.. وهو ما أصبح يستوجب، وأكثر من أي وقت مضى، التحول إلى بيئات العمل الرقمية، والتي باتت بمثابة الرافعات الفاعلة لتسريع نمو البلدان الناشئة».

التكنولوجيات الرقمية يمكن أن تساهم في تحسين قنوات الاتصال والتواصل

وقال: «التكنولوجيات الرقمية يمكن أن تساهم في تحسين قنوات الاتصال والتواصل، وإنشاء قواعد معلوماتية تساهم في زيادة الإنتاجية العالمية، وأنظمة متقدمة تساعد في تقليل تكاليف المعاملات وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، لا سيما في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات المالية، وتمكين القطاعات العامة من تقديم الخدمات بطريقة أكثر كفاءة، والارتقاء بالخدمات الرقمية في القطاعات الأساسية للنمو الشامل مثل التعليم والصحة».

التكنولوجيات الرقمية أصبحت تظهر إمكانات كبيرة وغير مسبوقة

كما أن الرقمنة أصبحت الوسيلة الأكثر فعالية من حيث الكلفة والسرعة لربط جميع المواطنين بالخدمات والأسواق، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية.

كما أشار رئيس جمهورية مدغشقر إلى أن التكنولوجيات الرقمية أصبحت تظهر إمكانات كبيرة وغير مسبوقة في خلق فرص العمل، خاصة للشباب، ويجب أن تكثف الدول جهودها في الاستثمار لبناء رأس مالها البشري من خلال التدريب والارتقاء بالمهارات والمعارف.

الابتكار التكنولوجي والرقمي أصبح عاملاً رئيسياً في تكوين الثروة بمفاهيم العصر

وأضاف أنه يمكن للبلدان الإفريقية الاعتماد على مواهب شبابها الذي أصبحوا على دراية أكبر بالتقنيات الجديدة.. فالعالم يشهد ظهور نظام بيئي حقيقي جديد لريادة الأعمال مرتكزا على الأعمال الرقمية والتجارة الإلكترونية.. ثم أن الابتكار التكنولوجي والرقمي، أصبح عاملاً رئيسياً في تكوين الثروة بمفاهيم العصر الحديث، ويمكن من خلاله تصميم حلول جديدة للتنمية المستدامة.. فالابتكارات في هذه المجالات يمكن أن تحدث تأثيرات اجتماعية متعددة على طرق التفكير واختصار الوقت والجهد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة.

الإمارات مثال تنموي عالمي يعكس رؤية قيادتها الطموحة والملهمة

كما أكد رئيس جمهورية مدغشقر، أن الإمارات من الدول المتقدمة على جميع الصعد بنموذجها العصري الحديث، واصفاً تجربتها في مجالات التحول الرقمي بالريادية وإعجابه الشديد بمدنها الاستثنائية، وأن الإمارات مثال تنموي عالمي يعكس رؤية وعزم قيادتها الطموحة والملهمة التي استطاعت من تحقيق تحول كبير في غضون عقود قليلة من صحراء إلى عاصمة عالمية نموذجية.

الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي

مدغشقر ستعمل على الاستفادة من التجربة الإماراتية والرؤية العربية للاقتصاد الرقمي في تطوير الخطط الوطنية للتحول الرقمي وبناء مدينة «تانا ماسواندرو»، الذكية الجديدة لتكون مركزاً لدعم وتسريع التطور الرقمي في إفريقيا، وهو ما يجعل من تواجدي اليوم في مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي «سيملس الشرق الأوسط 2022»، أمراً مهماً للغاية.

التعاون مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

ولفت إلى أنه في غضون السنوات القليلة الماضية، أصبح هذا المؤتمر الفضاء الرئيسي للمناقشات وتبادل المعارف والتعرف على أحدث الممارسات والتقنيات في عالم الثورة الرقمية والابتكارات الهادفة لتحسين حياة مجتمعاتنا، وأضاف: «يسعدني أن أعلن أننا قد أقمنا تعاوناً مع الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي لتطوير الخطط وآليات العمل في مجالات البنية التحتية الرقمية في مدغشقر، وكشريك يتمتع بمعرفة عالية الجودة وخبرات ملموسة يمكن أن يساعد مدغشقر نحو التحول الرقمي المنشود».