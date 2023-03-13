الرئيس الصيني: مهمتنا بناء دولة حديثة قوية وإحياء نهضتها على جميع الجبهات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، إنّه من اليوم وحتى منتصف القرن الـ21، ستكون المهمة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وجميع أبناء الشعب، هي بناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة قوية في شتى النواحي، وإحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية على جميع الجبهات، مضيفا أنّ ثقة الشعب تعد أكبر دافع يشجعه على المضي قدما، ومسؤولية كبيرة يحملها على كتفيه.

وأضاف شي خلال إلقائه كلمة في الجلسة الختامية للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني- الهيئة التشريعية الوطنية الصينية-، وفقا لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»: سأؤدي مسؤولياتي بإخلاص بموجب الدستور، وأعتبر احتياجات الوطن مهمتي ومصالح الشعب مقياسي، متعهدا بأداء واجبه بدقة، وبذل قصارى جهوده، وأن يثبت أنّه يستحق ثقة جميع النواب في المجلس الوطني والشعب الصيني من جميع المجموعات الإثنية».