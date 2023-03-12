موافقة برلمانية على تعيين الجنرال «لي شانج فو» وزيرا للدفاع في الصين

وافق المجلس الوطني لنواب الشعب، أعلى هيئة تشريعية في الصين، اليوم الأحد، على تعيين الجنرال «لي شانج فو»، البالغ من العمر65 عامًا، الخاضع لعقوبات أمريكية بسبب التعاون العسكري مع روسيا، في منصب وزير الدفاع.

تصويت لتعيين الجنرال

وجرى التصويت على تعيين الجنرال «لي شانج فو»، خلال الجلسة الكاملة الخامسة للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت عام 2018، عقوبات على إدارة التدريب والتموين بالمجلس العسكري المركزي الصيني وعلى رئيسه في ذلك الوقت الجنرال «لي شانج فو»، بسبب التعاون العسكري مع روسيا.

مجلس الدولة الصيني

وفي سياق متصل، اعتُمد «لي شانج فو»، «وانج شياو هونج»، «وو تشنج لونج»، «شن يي تشين»، «تشين قانج»، كأعضاء بمجلس الدولة الصيني «الوزراء» صباح اليوم الأحد خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.

كما رشح رئيس مجلس الدولة «الوزراء»، «لي تشيانج»، «دينج شيويه شيانج»، «خه لي فنج»، «تشانج قوه تشينج»، «ليو قوه تشونج» لمنصب نواب رئيس المجلس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.