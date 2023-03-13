النيابة تقرر تشريح جثة شاب يشتبه في وفاته مسموما بمنطقة الوايلي

قررت النيابة العامة نقل جثة شاب ، عثر عليها داخل منزله في منطقة الوايلي، إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما قررت النيابة العامة أخذ عينه من المتوفي وإرسالها للمعمل الكيماوي لتحليلها ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وهل تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على بقايا طعام عثر عليها في حجرة المتوفي وقررت إرسالها إلى المعمل الكيماوي للطب الشرعي لتحليلها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الوايلي إخطارًا من إحدى المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول شاب جثة هامدة بادعاء تسمم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «بكري.ع.ب» مواليد 1999، وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.