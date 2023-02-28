حبس حارس عقار لسرقته مصوغات ذهبية من داخل شقة في الوايلي

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بسرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة بأحد العقارات بالوايلي 4 أيام علي ذمة التحقيق وطالبت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة وإرسال المضبوطات للطب الشرعي لمعاينتها.

تفاصيل بلاغ السرقة

تعود كواليس الواقعة لوصول بلاغا لقسم شرطة الوايلي بقيام حارس عقار بارتكاب واقعة سرقة مصوغات ذهبية - مبلغ مالي - و3 ساعات رجالي من داخل إحدى الشقق السكنية، وبالفحص والتحريات تم ضبطه وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، تحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة القانونية للمتهم

أوضح المحامي حسن شومان، الخبير القانوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار لـ«الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات وهو: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».