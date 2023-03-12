سر الجثة الملقاة في مصرف الخصوص.. «ابن عمه استدرجه وأنهى حياته» 

منذ أن تغيب «هاني» صاحب الـ 22 عامًا عن منزله بمنطقة المرج بالقاهرة ولم تتوقف محاولات البحث عنه في كل محاولات، لم تترك أسرته مكانا في المنطقة التي يقطن بها أو المناطق المجاورة إلا وبحثوا عنه بها ولكن دون جدوى، فتوجهوا إلى قسم الشرطة وحرروا محضرًا بتغيبه عن المنزل.

شك وقلق

مع تغيب هاني لأيام خارج منزله دون تفسير، بدأ الشك الممزوج بالخوف يتسلل إلى قلب الأسرة خشية أن يكون قد أصابه مكروه، وبعد أن حرروا المحضر بدأ رجال الشرطة في محاولة الوصول إلى الشاب المتغيب، وأثناء ذلك فجأة يأتي بلاغ إلى قسم الشرطة يشير إلى العثور على جثة شاب ملقى داخل مصرف مائي.

سريعًا كانت سيارة رجال الشرطة موجودة حول المصرف المائي، وبإخراج الجثة ومطابقتها مع الأوصاف التى أدلى بها والد الشاب في المحضر تبين مطابقتها، وبحضور والد الشاب تعرف على نجلة «أيوا، هو دا هاني أبني»، لترتفع صرخات الأسرة وتسيطر الصدمة على الجميع.

بعد دقائق قليلة كانت الأدلة الجنائية وفريق من جهات التحقيق موجود في مسرح الجريمة، وأوضحت المعاينة وجود شبهة جنائية بعدما تبين وجود آثار خنق حول رقبة المجني عليه.

كشف القاتل

وبعد أن تأكد رجال المباحث وجهات التحقيق من وجود شبهة جنائية في الجريمة، بدأت محاولات الوصول للقاتل، وباستخدام التقنيات الحديثة والتحريات المكثفة ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في منطقة المجني عليه، تبين أنه استقل دراجة نارية مع ابن عمه.

المتهم يعترف

وتم القبض على ابن عمه وبمواجهته بالأدلة والتحريات التي تثبت ارتكابه للجريمة راح يعترف بفعلته وقيامه بارتكاب الجريمة وقتل المجني عليه.

«اللي حصل أنه حصلت خناقة بين والدي وبين وعمي، والد المجني عليه، وابن عمى شتم والدي، عشان كده أنا خططت إني أقتله، وكلمته وقولتله هننقل حاجات وعايزة يجي معايا، ولما جه معايا أخدته في منطقة بعيدة في الخصوص وخنقته من غير ما حد يشوفني ورميت الجثة في المصرف لغاية ما الشرطة قبضت عليا».. بتلك الكلمات اعترف المتهم بجريمته أمام جهات التحقيق في جلسة تحقيق استمرت أكثر من 3 ساعات.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة ونقل الجثة إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها.

قانوني يوضح العقوبة

وقال حسن شومان المحامي، في تصريحات لـ«الوطن» أنه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».