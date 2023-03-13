تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي، للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن المواني التابعة للهيئة تشهد، اليوم الاثنين، انتظاماً في حركة وصول ومغادرة السفن، وكذلك حركة تداول البضائع، وسجل حجم التداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة.

تصدير 7500 طن بضائع

وأشار المركز الإعلامى لهيئة مواني البحر الأحمر، فى بيان اليوم، إلى أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة المواني التابعة للهيئة اليوم 10 سفن، وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و608 شاحنة، و34 سيارة.

وأوضح البيان، أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 1500 طن بضائع، و313 شاحنة، و29 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و295 شاحنة، و5 سيارة.

تداول 2000 طن بضائع بميناء نويبع

وذكر البيان، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما يشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و255 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا بينما شهد الميناء بالأمس رحلات وصول وسفر، لثلاث سفن وهى ايلة ، بريدج وسينا، وقد سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2088 راكب بموانيها.