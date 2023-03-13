عضو «المصرية للحساسية المناعة»: الرُضع يستنشقون الأتربة أكثر من الكبار 20 مرة

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الرضع يستنشقون الأتربة أكثر من الكبار بـ20 مرة، وهذا أمر خطير للغاية، مشيرًا إلى أننا نتعرض للغبار عن طريق الاستنشاق والابتلاع وملامسة العين أو الجلد، ومن الممكن أن ينتج عنه حساسية أو التهابات أو إصابة الجهاز التنفسي بالعديد من المشكلات، إذ أنه يضر 40 نوعا من الخلايا التنفسية، موجهًا المواطنين بأهمية الاهتمام بالحوامل والأطفال الرضع لأنهما الأكثر تعرضًا للإصابة بالربو أو حساسية الصدر أو الأنف.

غسل الوجه والغرغرة بشكل مستمر

وأضاف «بدران»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم هشام عبدالتواب عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه من الضروري غسل الوجه والغرغرة بشكل مستمر على مدار اليوم للتخلص من الأتربة، متابعًا أنه يجب على المواطنين تجنب فرك العين والأنف، فضلا عن إغلاق الأبواب والنوافذ، إلى جانب تجنب التدخين وشرب المياه والسوائل بكميات كبيرة يوميًا.

ووجه المواطنين، بضرورة ارتداء الكمامة وعدم «نشر الملابس في البلكونة بل داخل المنازل» لأنها تحمل كميات كبيرة من الأتربة التي من الممكن أن تصيب الإنسان بالحساسية خاصة فئات كبار السن والرضع والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة وغيرهم، مؤكدًا على ضرورة عدم ارتداء العدسات اللاصقة لأنها تؤدي إلى مشكلات كبيرة في العين.

5 بليونات طن من الأتربة تجوب العالم

وأشار إلى أن حساسية الأتربة في ازدياد مستمر نتيجة تغير المناخ ، إذ أن 5 بليونات طن من الأتربة تجوب العالم سنويا، مشيرًا إلى أن معدلات حدوث الأزمات الربوية والاحتجاز في المستشفيات تتضاعف مع انخفاض فيتامين «سي» خلال العواصف الترابية، لذلك وجه بضرورة تناول الكيوي والفراولة والبقدونس والكرفس والفلفل الألوان والبرتقال والليمون وشرب عصير الجوافة.