منع التدخين.. من ضوابط تشغيل المحل وترخيصه وفق قانون المحال

حدد قانون المحال العامة ضوابط تنظيم المحل وتشغيله للحصول على ترخيص، ومن تلك الضوابط التي أقرها القانون رقم 154 لسنة 2019 ما يلي،

- وضع لافتة إرشادية للتوعية في كل أجزاء المنشأة.

- على صاحب العمل توفير وسائل الإسعاف الأولية للعاملين في أماكن العمل بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدد العاملين بها مع حفظها بصندوق يوضع في مكان ظاهر وآمن بحيث يكون في متناول العاملين.

- يجب أن تظل الحوائط والأسقف وجميع أجزاء المنشأة ومحتوياتها من آلات وأوعية وأجهزة وغيرها سليمة ونظيفة على الدوام وإصلاح ما يتلف منها أولا بأول وتغسل الأرضيات جيدا وأن تكون مستوية ونظيفة.

- تلتزم المنشأة بتوفير مهمات الوقاية الشخصية الملائمة لطبيعة العمل والمخاطر.

- مراعاة عدم تراكم القمامة والمخلفات خاصة في المناور والتخلص منها أولا بأول.

- يجب تثبيت الأرفف بشكل جيد.

التخلص الآمن من المخلفات

- منع التدخين أو إشعال مصادر اللهب.

- التخلص الآمن من المخلفات بأنواعها.

- تلتزم المنشأة بنظافة المكان نظافة تامة خاصة خلو الأرضيات من المخلفات والعوائق والمواد اللزجة التى تسبب التزحلق.

-يجب أن تكون الممرات واسعة ولا تعوق الحركة.

- حظرالحرق المكشوف للمخلفات.

الحد من الضوضاء

- عدم تجاوز مستويات الضوضاء الحدود القصوى المسموح بها

- مراعاة معايير السلامة والصحة المهنية بما يكفل تأمين بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين

-مطابقة مياه الصرف الصحى الناتجة للمعايير المعتمدة قبلالصرف على شبكة الصرف الصحى

-التخلص السليم والآمن بيئيا من المخلفات الصلبة الناتجة عن النشاط وفق قانون المحال

- يجب تصميم أنظمة التهوية والتكييف وتركيبها على النحو الذى لايؤدى إلى تلوث الغذاء أو الأسطح الملامسة للغذاء أوالمعدات أو الأوانى أو الأدوات، وبالشكل الذى يمنع تراكم الشحوم أو نواتج التكثيف من التجمع على الجدران والأسقف .