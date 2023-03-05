رئيس جامعة سوهاج: فعاليات الأسبوع البيئي هدفها نشر الوعي بشأن تغير المناخ

انطلقت فعاليات اليوم الأول للأسبوع البيئي السادس بجامعة سوهاج، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى الفترة من 5 حتى 9 من مارس الجاري، تحت شعار "معاََ للأخضر والتنمية المستدامة".

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، قائلا إن الأسبوع يهدف إلى إبراز دور الجامعة تجاه البيئة، وتوضيح جهودها المبذولة من أجل الحفاظ عليها، إلى جانب نشر الوعي البيئي لدى الطلاب وتغير المناخ، وتعزيز الاتجاهات الإيجابية لمحاربة التحديات التي تواجه المشكلات البيئية، لتوفير بيئة صحية متكاملة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

نشاطات علمية وتثقيفية متنوعة

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الأسبوع يضم عدة نشاطات علمية وتثقيفية متنوعة، إلى جانب مجموعة من الندوات والمحاضرات التوعوية مختلفة المجالات، والتي يحاضر بها أساتذة متخصصون من داخل وخارج الجامعة.

وأضاف أن فعاليات اليوم الأول بدأت بحفل افتتاح الأسبوع، تلى ذلك محاضرة بعنوان "مخرجات قمة الأطراف 27 ودور الجامعة في تفعيل الحلول المستندة على الطبيعة لمجابهتها تغيير المناخ"، والتي ألقاها الدكتور أحمد كمال حجازي أستاذ العلوم البيئية بكلية العلوم جامعة القاهرة ومستشار وزيرة البيئة، ثم افتتح الدكتور حسان النعماني والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة فعاليات الخيمة التمريضية للإسعافات الأولية، بالتعاون مع كلية العلوم ومشاركة طلاب كلية التمريض، حيث هدفت إلى تدريب جميع منسوبي الجامعة على مبادئ الإسعافات الأولية، وتعريفهم كيفية التعامل فى حالات الإغماء، التسمم، الكسور، لدغ الحشرات، وكذلك قياس الضغط والسكر والحرارة، والحقن بأنواعه، وذلك بحضور الدكتور غني عبد الناصر عميد الكلية، وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وأشارت الدكتورة صباح صابر منسق الأسبوع، إلى أن فعاليات اليوم الأول للأسبوع ضمت أيضاً، ندوة عن مناهضة العنف ضد المرأة ودور معلمي المستقبل تجاهه، والتى نظمت بكلية التربية بمقر جامعة سوهاج الجديد، بحضور الدكتور عماد صموئيل القائم بعمل عميد الكلية، وحاضر بها الدكتور أحمد النحاس وكيل كلية الطب البشري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والنائبة نانسي نعيم عضو مجلس النواب، والدكتورة عبير محمود مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، مضيفة أن اليوم الأول انتهى بندوة عن التغير المناخي المعاصر (الأسباب والأبعاد وطرق التخفيف)، وحاضر بها الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.