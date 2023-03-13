شاب يعود لأسرته في المنوفية بعد غياب 17 عاما.. والأب: «مش مصدق»

بالزغاريد ومظاهر الفرح والسرور، احتفلت أسرة الشاب «ناصر» بعودته مرة أخرى إلى المنزل بعد 17 عاما من الاختفاء، منذ أن كان طفلا في عمر عشر سنوات، حيث ظلت الأسرة تبحث عنه طوال السنوات الماضية، رغم حديث بعض الأهالي عن احتمالية وفاته.

اختفاء «ناصر» منذ 17 عاما

وقال سمير دندن، والد الشاب «ناصر»، إن ابنه اختفى قبل 17 عاما، وأنه لم يفقد الأمل في العثور عليه طوال السنوات الماضية، رغم حديث البعض عن احتمالية وفاته، مؤكداً أنهم نشروا صورة ابنه علي مواقع التواصل الاجتماعي وأكد عدد من المتابعين وجوده في القاهرة .

وأضاف الأب لـ«الوطن»، أنه بالفعل سافر إلي القاهرة لكي يري ابنه، قائلا «مكنتش مصدق إني هشوف ناصر تاني بعد 17 سنة، فرحتي كبيرة أوي وبحمد ربنا، ودموع الفرح لم تتوقف».

العثور على «ناصر» من منشورات «فيسبوك»

من جانبه، أكد «ناصر» أنه كان يركب قطار منوف وقت أن كان عمره 10 سنوات، لكنه ضل الطريق ولم يستطيع العوده مرة أخرى إلى أسرته، موضحاً أنه سافر إلى القاهرة واستضافته أسرة لتربيته منذ أن كان طفلا صغيرا، وعندما كبر عمل في مطبعة، ووفر له صاحب العمل شقة سكن فيها بمفرده.

وأضاف «ناصر»، ابن محافظة المنوفية لـ«الوطن»، أنه تلقى اتصالا من أحد الأشخاص الذين كانوا يسكنون معه، وأبلغه فيه أن أسرته تنشر صورته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويبحثون عنه، وتلقيت اتصالا منهم، وأنا سعيد بالعودة إلى أسرتي من جديد.