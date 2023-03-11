القبض على عاطل سرق سيارة أجرة في المنوفية

شهد قسم شبين الكوم في محافظة المنوفية، قيام عاطل بسرقة سيارة أجرة من أمام مجمع المستشفيات بميت خلف، وفور تلقي البلاغ انتقل ضباط قسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحدة مباحث قسم شبين الكوم تنجح في القبض على المتهم

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة شبين الكوم، في إلقاء القبض على المتهم وتبين قيامه بسرقة السيارة والفرار هاربا، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات مع المتهم وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة .

تلقة اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم، يفيد بالقبض علي عاطل قام بسرقة سيارة أجة من أمام مجمع المستشفيات بميت خلف بدائرة القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة .

عقوبة السرقة في القانون

وعن عقوبة السرقة في القانون، أكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن عقوبة السرقة هي الحبس وتتراوح من 3 سنوات وحتى 10 سنوات، وقد تزيد عن ذلك وفق الجريمة .