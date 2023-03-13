العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بعين شمس.. و«التحريات»: جرعة مخدرات زائدة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في منطقة عين شمس، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة إجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات لبيان إذا كانت الوفاة بسبب تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، بلاغا بالعثور على جثة شاب داخل منزله بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «جورج ر ف» 39 سنة، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية، وبمعاينة الشقة مسرح الواقعة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجو بعثرة في محتوياتها، كما تبين العثور على بقايا من مخدر الحشيش.

التحريات

وكشفت التحريات عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات بأن الوفاة بسبب جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.