تقرير الطب الشرعي حول جثة عجوز عثر عليها داخل شقتها في القاهرة: لا شبهة جنائية

كشفت تقرير الطب الشرعي الخاص بالعثور على جثة متعفنة لسيدة تدعى «شيرين. ف» 61 عاما، ربة منزل، داخل شقتها في مصر الجديدة، عن أنه لا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأضاف التقرير أن الوفاة لسبب مرضي، وجرت كتابة التقرير النهائي بوفاة العجوز، وجار إرساله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

العثور على جثة متعفنة لسيدة في مصر الجديدة

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهه بالعقار محل إقامتهم الكائن بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال جرى تحديد مصدر انبعاث الرائحة، وعقب استذان النيابة العامة جرى دخول الشقة، وبالمعاينة تبين العثور على جثة سيدة عجوز على سرير غرفة نومها، وأن الجثة في حالة تعفن رمي كامل، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها، كما تبين عدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وجرى العثور على متعلقاتها الشخصية.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة.