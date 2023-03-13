تجديد حبس المتهم بقتل شيف «البدرشين».. دفع حياته ثمنا لحماية سيدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس «عاشور أبو كرش» صاحب محل أدوات منزلية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الثانية، لاتهامه بقتل جاره «شيف» صاحب محل فراخ مشوية، بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض داخل المحل أثناء تعرض الثاني لإحدى السيدات التي كانت تمر بأحد الشوارع التابعة بدائرة قسم شرطة البدرشين، كما أمر بسرعة التحريات حول الواقعة، وعرض المتهم على المعمل الكيميائي لإجراء للمتهم تحليل مخدرات لبيان تعاطيه أو من عدمه، كما استدعت السيدة شاهدة العيان على الواقعة لسماع أقوالها عما حدث.

استغاثة السيدة

وكشفت تحقيقات وتحريات أن المتهم كان يعمل داخل محله، وفوجئ باستغاثة السيدة قادمة من أمام المحل الخاص به، وعندما توجه إلى إبعاد المتهم عن السيدة نشبت مشادة كلامية على إثرها قام بطعنه طعنة نافذة أودت بحياته ولاذا بالفرار إلا أنّ الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد وألقت القبض عليه.

إخطار بالواقعة

ترجع التفاصيل بتلقي مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة، بمقتل شاب في منطقة زاوية دهشور بالبدرشين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعي «عبد التواب أبو ماضي» 27 عامًا صاحب محل مشويات فراخ، مصابًا بطعنة نافذة في الرقبة، وألقي القبض على المتهم.

العقوبة المتوقعة

يقول المحامي رامي عبدالمنعم الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من 3 سنوات إلى 7، كل من جرح أو ضرب أحد عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».