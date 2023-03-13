الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة سيدة بفندق شهير في قصر النيل

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة داخل غرفتها بفندق شهير بمنطقة قصر النيل، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق، وقررت النيابة استدعاء العاملين بالفندق للاستماع لأقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغًا من مسؤول فندق شهير بدائرة قسم الشرطة يفيد بالعثور على جثة سيدة داخل غرفتها بالفندق، وانتقلت قوه أمنية من مباحث قسم شرطة قصر النيل، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعى «م.ي» 57 سنة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وبسؤال العاملين بالفندق قالوا إنَّ النزيلة لم تخرج من غرفتها بالفندق، وبالذهاب لسؤالها عن إمكانية أن يتمّ إحظار الطعام لها بالغرفة لم تستجيب وتمّ تفسير الأمر بانها ربما تكون مستغرقة في النوم، وبعد فترة ذهبت إليها إحدى العاملات وبالطرق على باب غرفتها لم تستجيب، فتمّ فتح باب الغرفة فعثرت على جثتها، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.