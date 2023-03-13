الجامعات المصرية المعتمدة في الكويت.. منها «عين شمس» و«الأزهر»

دشّنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السنوات الماضية، المنصة التعليمية «ادرس في مصر» لخدمة الطلاب الوافدين، وإتاحة فرصة التسجيل والتقدم للالتحاق بالجامعات المصرية، تنفيذا لتوجهات الدولة بشأن الارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، ولتصبح مصر أكبر مركز تعليمي متميز في الشرق الأوسط لمختلف الدول، كالكويت والإمارات والسعودية وغيرها، تحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.

الجامعات المصرية المعتمدة في الكويت

وكشف المكتب الثقافي لدولة الكويت، عير موقعه الإلكتروني الرسيمي عن الجامعات المصرية المعتمدة في الكويت لطلاب المراحل المختلف لدرجة البكالوريوس والدراسات العليا، وجاءت جامعات «القاهرة وعين شمس وحلوان والمنصورة وأسيوط» بين الجامعات الحكومية، إلى جانب أكاديمية الفنون والجامعة الأمريكية وجامعة الأزهر.

وكشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عن أنّه لم يتم الكشف عن تفاصيل تنسيق الجامعات الخاصة 2023، وطرق التقدم والالتحاق، على أن يكون التقديم بالنسبة للطلاب الوافدين، عن طريق منصة ادرس في مصر، وبالنسبة للطلاب المصريين، يكون عن طريق مكتب التنسيق ووفقا للحدود الدنيا والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، أنّ الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بمختلف الكليات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون مشكلات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات والخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.