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التعليم العالي: الجامعات لها دور كبير في خدمة قضايا المجتمع

كتب:

أحمد أبوضيف
03:54 ص | الإثنين 13 مارس 2023
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية دورها الرائد في خدمة وتنمية المجتمع المصري بما يتماشى مع رؤية واسترارتجية الدولة المصرية، وكذلك تأكيداً لترسيخ مبدأ التحول لجامعات الجيل الرابع التي تهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع المصري، موضحين أن الجامعات دورها أصيل في التعاون لتلبية متطلبات المجتمع المصري بمختلف المجالات العلمية والبحثية.

دور الجامعة في خدمات قطاعات الدولة

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية لـ«الوطن»، أن دور الجامعة في خدمات قطاعات الدولة المختلفة والمساهمة في حل قضايا المجتمع المصري، جزء رئيسي من إستراتيجيتها وبما يحقق أهداف رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة و يحقق أهداف جامعات الجيل الرابع  بشأن خدمة وتنمية المجتمعات.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، مساهمة الجامعة في خدمة وتنمية المجتمع المصري بمختلف القطاعات وبما يسهم في تحقيق أكبر معدل للتنمية ويتماشى مع رؤية وإستراتيجية الدولة المصرية، موضحا إشتراك الجامعة في العديد من المبادرات الرئاسة المجتمعية كمباردة حياة كريمة  و مبادرات التحالف الوطني.

وفي السياق ذاته، اكد الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، أن هناك تفاعل مستمر ودوري من الجامعة وكلياتها في المباردات المجتمعية وفي إطار دورها الريادي لخدمة وتنمية المجتمع المصري.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.