اتحاد المستثمرين يوقع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات للتحول الرقمي

وقّع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، برتوكول تعاون بين المركز الوطني للتحول الرقمي بالاتحاد، وجامعات الأزهر الشريف، والسادس من أكتوبر، وأكاديمية أخبار اليوم، وذلك بحضور الدكتور علي السمري، رئيس قسم هندسة حاسبات ومعلومات، والدكتور إبراهيم نصار، رئيس قسم هندسة الكهرباء، بجامعة الأزهر، والدكتور هشام عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة السادس من أكتوبر، والدكتور ماجد القمري، رئيس أكاديمية أخبار اليوم، والدكتورة مي مصطفى بأكاديمية أخبار اليوم.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، والدكتور سمير عارف نائب رئيس الاتحاد، والمهندس عبد الله الغزالي، عضو مجلس الإدارة، والسيدة مها حسن، عضو المكتب التنفيذي، والسيدة عبير عصام، رئيس جمعية مصر العليا للتنمية، و اللواء حسام الشهاوى، المدير التنفيذى للاتحاد، ورئيس مستثمري مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد زكريا، نائب رئيس المركز الوطنى، وعضو الاتحاد، و الدكتورة رانيا الفقي، نائب رئيس المركز الوطني، وعضو الاتحاد.

الدعم المقدم لتنمية الصناعة المصرية

تحدث الدكتور محمد خميس شعبان، عن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ودوره في دعم وتنميه الصناعة المصرية، وتمثيل ومساندة مجتمع الأعمال، وتشجيع الاستثمار، والدفاع عن مصالح المستثمرين، والمساهمة فى حل مشاكلهم مع الجهات الحكومية المختلفة، وتمثيلهم محلياً وإقليمياً ودولياً، بهدف تحسين بيئة الاستثمار والأعمال فى مصر، وتوفير أفضل الظروف، لجذب الاستثمار، وتنميته.

رؤية 2030

وأضاف بأن الاتحاد مساندٌ للدولة المصريه، لتحقيق رؤيه 2030 والتعامل بشكل رقمي، ولذا أنشأ الاتحاد، المركز الوطني للتحول الرقمي، وهدفه زيادة صادرات مصر، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم هذا القطاع، ومن جهته، أكد الدكتور علي السمري، علي دور الجامعات المصريه، وأعضاء هيئه التدريس، في تنميه العنصر البشري، والعمل علي تطوير المعامل، وتحقيق طفرة بها، وتهيئه بيئه إبداعيه للطلاب وتحدث الدكتور هشام عبد اللطيف، عن دعم الابتكار، وريادة الأعمال، وتمكينها داخل الجامعات، حتي يتثني للطلاب التوجه إلي عالم ريادة الأعمال وتطبيق ثقافة الابتكار .