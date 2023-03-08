رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

اتحاد المستثمرين يوقع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجامعات للتحول الرقمي

كتب:

حسن عثمان
03:23 م | الأربعاء 08 مارس 2023
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

وقّع الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، برتوكول تعاون بين المركز الوطني للتحول الرقمي بالاتحاد، وجامعات الأزهر الشريف، والسادس من أكتوبر، وأكاديمية أخبار اليوم، وذلك بحضور الدكتور علي السمري، رئيس قسم هندسة حاسبات ومعلومات، والدكتور إبراهيم نصار، رئيس قسم هندسة الكهرباء، بجامعة الأزهر، والدكتور هشام عبد اللطيف، نائب رئيس جامعة السادس من أكتوبر، والدكتور ماجد القمري، رئيس أكاديمية أخبار اليوم، والدكتورة مي مصطفى بأكاديمية أخبار اليوم.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام لاتحاد المستثمرين، والدكتور سمير عارف نائب رئيس الاتحاد، والمهندس عبد الله الغزالي، عضو مجلس الإدارة، والسيدة مها حسن، عضو المكتب التنفيذي، والسيدة عبير عصام، رئيس جمعية مصر العليا للتنمية، و اللواء حسام الشهاوى، المدير التنفيذى للاتحاد، ورئيس مستثمري مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد زكريا، نائب رئيس المركز الوطنى، وعضو الاتحاد، و الدكتورة رانيا الفقي، نائب رئيس المركز الوطني، وعضو الاتحاد.

الدعم المقدم لتنمية الصناعة المصرية 

تحدث الدكتور محمد خميس شعبان، عن الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، ودوره في دعم وتنميه الصناعة المصرية، وتمثيل ومساندة مجتمع الأعمال، وتشجيع الاستثمار، والدفاع عن مصالح المستثمرين، والمساهمة فى حل مشاكلهم مع الجهات الحكومية المختلفة، وتمثيلهم محلياً وإقليمياً ودولياً، بهدف تحسين بيئة الاستثمار والأعمال فى مصر، وتوفير أفضل الظروف، لجذب الاستثمار، وتنميته.

رؤية 2030

وأضاف بأن الاتحاد مساندٌ للدولة المصريه، لتحقيق رؤيه 2030 والتعامل بشكل رقمي، ولذا أنشأ الاتحاد، المركز الوطني للتحول الرقمي، وهدفه زيادة صادرات مصر، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ودعم هذا القطاع، ومن جهته، أكد الدكتور علي السمري، علي دور الجامعات المصريه، وأعضاء هيئه التدريس، في تنميه العنصر البشري، والعمل علي تطوير المعامل، وتحقيق طفرة بها، وتهيئه بيئه إبداعيه للطلاب وتحدث الدكتور هشام عبد اللطيف، عن دعم الابتكار، وريادة الأعمال، وتمكينها داخل الجامعات، حتي يتثني للطلاب التوجه إلي عالم ريادة الأعمال وتطبيق ثقافة الابتكار .

اقرأ المزيد:

وزير التعليم العالي: الدولة مهتمة بتوطين الصناعة لتغطية السوق المحلية

رئيس الوزراء: توطين الصناعة على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية

«المالية»: إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية لتشجيع الصناعة في مصر

ابتكارات طلاب الجامعات أمل جديد لتطوير الصناعة

تعديلات جديدة على التعريفة الجمركية لدعم الصناعة المحلية.. أقرها «النواب»

مطالب برلمانية بضرورة دعم الصناعة الوطنية.. و«الاستثمار»: هناك تسهيلات كبيرة

محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: رسائل الرئيس السيسي عنوان المصداقية.. وتصريحاته بخصوص تعميق الصناعة هي الأمل في تحقيق النهضة الصناعية الشاملة وسد الفجوة الدولارية وزيادة الصادرات

مركز تحديث الصناعة يبحث مع مؤسسة GIZ دعم قطاع الصناعات الغذائية

عضو بـ«النواب»: الرخصة الذهبية محفز قوي لتحريك عجلة الاستثمار وتوطين الصناعة

ابنة رجل الصناعة الراحل لويس بشارة تعلن موعد ومكان الجنازة والعزاء
بقلم حسن عثمان