وظائف في المدارس المصرية اليابانية للمعلمين والمديرين والإداريين.. والتقديم قريبا

أعلنت المدارس المصرية اليابانية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بدء التقديم للمعلمين والمديرين والوكلاء والدعم الفني، قريبا، استعدادا للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

المدارس المصرية اليابانية.. وظائف للمعلمين

وأضافت المدارس المصرية اليابانية، بدء العدد التنازلي لفتح باب التقديم للمعلمين والمديرين والوكلاء والدعم الفني للعمل بالمدارس اليابانية.

وفي سياق آخر، تستعد المدارس اليابانية لفتح باب التقديم للعام الدراسي المقبل 2023-2024، لرياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولي «الأول والثاني والثالث» في شهر مارس الجاري.

شروط التقديم للمدارس المصرية اليابانية

- المنهج المستخدم في المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، إضافة إلى أنشطة «توكاتسو» كأنشطة أساسية.

- لغة التدريس في المدارس هي الإنجليزية، إضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect.

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية وذو أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2023.

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المدارس المصرية اليابانية.