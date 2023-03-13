«التعليم» تخاطب المديريات لاكتشاف الموهوبين في مادة التربية الفنية

وجّهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بشأن اكتشاف الموهوبين من الطلاب والمبدعين في مادة التربية الفنية بجميع المراحل التعليمية «الابتدائية والإعدادية والثانوية» في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023.

مادة التربية الفنية أساسية

وطالبت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات، بإعداد كشوف للموهوبين من الطلاب وتصنيفهم حسب الموهبة، وإبلاغ الموجه العام للتربية الفنية، لسرعة إرسال كشوف بأسماء الطلاب الموهوبين والمبدعين في مادة التربية الفنية بجميع المراحل التعليمية، حيث تعد مادة أساسية يتم تدريسها في المرحلة الابتدائية والإعدادية، واختيارية في المرحلة الثانوية.

اكتشاف الموهوبين

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنّ معلمي وموجهي التربية الفنية، هم المنوط بهم اكتشاف الموهبين في مادة التخصص، وموافاة مكتب مستشار التربية الفنية بديوان عام الوزارة بالأسماء والكشوف مصنفة حسب المراحل بشكل عاجل ومهم.

خطة لاكتشاف الموهوبين

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت خطة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم واستثمار موهبتهم بالمدارس، كما يلي.

- تنفيذ يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية لاكتشاف ورعاية الموهوبين بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

- تنظيم مسابقات في مختلف المجالات لتشجيع الطلاب الموهوبين.

- تطبيق المرحلة الثالثة (25%؜) من يوم الأنشطة في 75%؜ من المدارس على مستوى الجمهورية وتستهدف تطبيق يوم الأنشطة في 100%؜ من المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني الحالي.

- مبادرة «إحياء المسرح المدرسي» بالتعاون مع وزارة الثقافة لاكتشاف الطلاب الموهوبين والمبدعين في مجال الفنون والثقافة والمسرح ورعايتهم.

- تنظيم مسابقات لأفضل مسرحية على مستوى الإدارات التعليمية ثم على مستوى المديريات ثم على مستوى الجمهورية.