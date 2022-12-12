شروط التقديم لوظائف المدارس المصرية اليابانية.. بينها المؤهل التربوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للعمل كمسؤولي أنشطة «توكاتسو» من العاملين بالتخصصات التعليمية غير العاملين بالمدارس، بداية من غد الثلاثاء، ولمدة لا تقل عن 15 يوم عمل وتنتهى 29 من الشهر ذاته، ممن يتوفر لديهم السمات الشخصية والقدارات المهنية والفنية التي تتناسب مع القيام بالمهام المطلوبة، وذلك بناء علي التوجيهات الرئاسية بالتوسع في المدارس اليابانية لتصل 500 مدرسة وتسريع تنفيذ خطتها والتطبيق السليم.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي، بضرورة الإعلان بكافة الإدارات التعليمية، فتح الباب لأكبر عدد من المرشحين للعمل كمسؤولي أنشطة توكاتسو، مشيرة إلى أنه يجري تشكيل لجنة من المختصين بالمديرية لعقد المقابلات الشخصية، وتراجع اللجنة الأوراق وتختار المتقدمين وفق المعايير .

عقد مقابلات شخصية على مستوى المديرية

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجري عقد مقابلات شخصية على مستوى المديرية خلال الفترة من 14 حتى 19 يناير المقبل، وإبلاغ وحدة مدارس المصرية اليابانية، بميعاد ومكان المقابلات وإرسال قائمة بالمرشحين إلى الوحدة في موعد أقصاه 24 يناير المقبل، على أن تحدد المقابلات الشخصية بالوحدة بعد استلام كل كشوف الترشيحات، مشددة على تجهيز الفريق للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.

شروط الترشح للعمل كمسؤولي توكاتسو بالمديريات التعليمية

حددت وزارة التربية والتعليم، شروط الترشح للعمل كمسؤولي توكاتسو بالمديريات التعليمية، كالتالي:-

- ألا يزيد السن عن 50 عامًا في 1/1/2023.

- التفرغ ليومين أسبوعيًا للعمل بالمدارس المصرية اليابانية.

- (محل الإقامة - العمل) يكون بالقرب من نطاق المدارس المصرية اليابانية بالمديريات.

- الاستعداد لتقديم الدعم لأي مدرسة مصرية يابانية علي مستوى الجمهورية.

- أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل تربوي.

- يجب أن يمتلك المرشح خبرة في مجال التدريب وخبرة مسبقة بالتدريس لا تقل عن خمس سنوات.

- ألا يقل تقدير الأداء السنوي عن ممتاز كفء للسنوات الثلاثة الأخيرة.

- أن تكون صحيفة الأحوال الوظيفية الخاصة بالمرشح خالية من أي جزاءات أو عقوبات.

- أن يتمتع المرشح بحسن السيرة وتلمظهر.

- ألا يخل المرشحون بأداء مهام عملهم الأساسي، سواء بالمدارس أو بالإدارات والمديريات التعليمية.

- تستعلم المديرية أمنيًا عن المرشحين قبل دعوتهم لإجراء المقابلات.