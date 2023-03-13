العثور على جثة سيدة مُسنة داخل منزلها في ظروف غامضة ببني سويف

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الاثنين، على جثة ربة منزل داخل منزلها بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجاري كشف ملابسات الحادث وظروفه وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تتضمن إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

تشكيل فريق بحثي لضبط المتهمين

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاع بالعثور على جثة ربة منزل في العقد السابع من عمرها، والذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث وظروفه وضبط الجناة.

وشكل اللواء منصور الدغيدي مدير مباحث المديرية فريق بحثي باشرافه وقيادة رئيس مباحث مركز شرطة الفشن لكشف ملابسات الحادث وظروفه، وضبط الجناة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة «الفت . أ»، 67 عامًا، بها شبهة جنائية، داخل منزلها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزي

تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

كما أمرت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، والوقوف على الإصابات الموجودة بها وأسباب الوفاة.