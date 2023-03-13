ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1929 مخالفة في مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

كما تمّ ضبط 11985 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 519 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 162 قضية متنوعة مخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).