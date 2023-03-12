ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 1957 قضية مخالفات في مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.

كما تمّ ضبط 12168 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 394 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب»، وضبط 93 قضية مخالفات (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مباني – محلات دون ترخيص).