وفد من «البيئة» يوصي باستخدام الوقود البديل في شركة جمع مخلفات بالإسكندرية

أجرى وفد مشترك من ممثلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والبنك الدولي، وجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، زيارة موسعة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بمحافظة الاسكندرية التابعة للقطاع الأعمال العام المسئولة عن النظافة وجمع المخلفات بالمحافظة، ومثل الوفد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتورة نجوى القروي مستشار وزير البيئة لإدارة المخلفات، والدكتور هاري هاريناث رئيس وفد البنك الدولي، والدكتور منير فرشيشي والدكتور فادي دوماني استشاري البنك الدولي، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية.

وفد البنك يطلع على منظومة العمل

واستمع الوفد إلى عرض تقديمي من اللواء أحمد شريف لطفي العضو المنتدب للشركة في الإسكندرية، حول كافة أنشطة الشركة المختلفة بدءً من مرحلة الجمع حتى مرحلة الدفن النهائي بالمدفن الصحي، في الاجتماع الذى ضم إبراهيم كمال رئيس قطاع النظافة الحضارية والخدمات المميزة والمعالجات البيئية والتعاقدات الخاصة، والمهندسة رندا فضة رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس عادل السيد رئيس قطاع الشئون الفنية، والمهندس هشام رأفت رئيس قطاع المعدات بالشركة ومسئولي الجهاز التنفيذي للشركة.

منظومة جمع المخلفات

وتابع الوفد المحطة الوسيطة للشركة بمحرم بك، وسط إشادة من رئيس جهاز شؤون البيئة بالاسكندرية كنتيجة للجهود الكبيرة في رفع تراكمات المحطة الوسيطة أولا بأول كما أشاد الوفد بالمعدات والسيارات الجديدة التؤ تستخدمها الشركة فى منظومة جمع المخلفات حيث أنها تعمل على أعلى مستوى وكفاءة، ثم توجه الوفد إلى طريق المحمودية والذي يعد أحدث الطرق المطورة بالمحافظة ومحورا حضاريا وأثنى الوفد بما شاهدوه من مستوى النظافة التى تقوم بها الشركة.

استخدام الوقود البديل بمصانع الأسمنت

وزار الوفد مصنع المنتزه حيث جرى استعراض منظومة العمل داخل المصنع، وطالب الوفد بضرورة استغلال الوقود البديل لمصانع الأسمنت نظرا لارتفاع أسعار الفحم و البترول والمازوت، كما أشار مسئولى شركة نهضة مصر أنه جرى عمل بروتوكول تعاون مع أحد مصانع الأسمنت للاستفادة من الوقود البديل.

تجميع غاز الميثان

واختتم الوفد الجولة بزيارة المدفن الصحي بمدينة الحمام، من أجل الاطلاع على منظومة العمل بدءً من أعمال حفر وتجهيز الخلايا وتشغيلها و إنشاء شبكات الغاز وأحواض المرتشحات، مؤكدين على أن المدفن الصحي يعمل على مستوى عالمى وأن الشركة تستطيع العمل خارج مصر بكفاءة، كما أثنوا على نظام تجميع الغاز الحيوي غاز الميثان، الذي وجد مطابقاً للمعايير العالمية، حيث بلغت نسبته 60% بمعدل تدفق 1200 م3/ساعة.