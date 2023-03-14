تفاصيل عودة شاب لأسرته في المنوفية بعد غياب 17 عاما.. قصة بدأت بـ«رحلة قطار»

17 عاما مرت على غياب شاب عن أهله في مدينة منوف بمحافظة المنوفية، لم تكل أسرته من البحث عنه طيلة تلك السنوات، أملا في العثور عليه، حتى حدثت المعجزة في قصة كأنها من الخيال، وعثرت عليه الأسرة بالفعل.

عودة شاب بعد 17 سنة من الغياب

ناصر سمير، الشاب الذي عثرت عليه أسرته بعد 17 عاما من الغياب، قال إنه التقى أسرته بعدما نشروا صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلم أصدقائه بالقصة وتوصلوا مع أسرته والتي تحدثت إليه.

وأوضح «سمير»، قصة رحيله عن أسرته، بدأت حينما ركب قطارا بمفرده، وهو صغير السن، وسافر به إلى القاهرة، ولكنه لم يتمكن من العودة مرة أخرى، ليبدأ حياة جديدة بعيدا عن أهله، رغما عنه.

عمل الشاب في مطبعة بالقاهرة، وفقا لحديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أنه عملية عودته لأسرته بعد تواصله معهم استغرقت 4 أيام، موضحا أنه لم يصدق أنه سيعود إليهم من جديد، «كنت سعيد جدا ولم أستطع التركيز في عملي بشكل كاف حتى عدت إليهم».

«سمير» يتناول وجبة الطفولة

قال «سمير»، إن أول وجبه أعدتها له والدته بعد عودته إلى مدينة منوف هي الوجبة التي كان يحبها منذ صغره وهي «رز وفراخ»، مؤكداً أن سعادته لا توصف بعد عودته إلى أهله من جديد والجلوس مع أقاربه واحتضان والدته ووالده من جديد، «دي لحظة كنت مستنيها من 17 سنة، وفرحان أوي إني وسط أهلي».