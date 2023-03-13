انطلاق برنامج تأهيل المعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بدمياط

انطلق، اليوم الاثنين، برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين فى مسابقة 30 ألف معلم، بحضور المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، لتدريب الدفعة الجديدة من المعلمين.

إستقبال 182 معلما اليوم

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن مركز التطوير التكنولوجي بدمياط الجديدة استقبل اليوم 182 معلما مما إجتازوا إختبارات مسابقة شغل وظائف معلمين مساعدين «رياض أطفال» و«معلم فصل»، لتلبية احتياجات قطاع التعليم بدمياط من الموارد البشرية في المرحلة الأولى من المسابقة.

اكساب المشاركين المعرفة والمهارات

وأوضح وكيل الوزارة، أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة، والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتى التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويًا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقًا لمنظومة التعلم الجديد.

برنامج لياقة ذهنية

وأشار إلى أن المعلمين الناجحين سيتلقون البرنامج التدريبى التربوي، يعقبه تدريب لياقة ذهنية وبدنية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وذكر وكيل تعليم دمياط إن الحقيبة التدريبية تتصمن للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين في المسابقة، أربعة أيام تدريبية، يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس، ويتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة، كما يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.