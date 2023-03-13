أفضل دعاء للزوج.. اللهم لا تكتب علينا الفراق واصرف عنا ما يكدر صفونا

أفضل ما تقدمه المرأة الصالحة لزوجها هو دعاء للزوج الصالح، لتعينه على مصاعب الدنيا، ولزيادة الألفة والود بينهما، ليدرك الزوج قيمة زوجته، وأفضل ما تقدّمه المرأة لزوجها أن تدعو له بالصحة أو الرزق أو صلاح الحال أو التوفيق.

أفضل دعاء للزوج

ومن دعاء للزوج يمكن أن تردده الزوجة:

- اللهم إني استودعتك قلب زوجي وبصر زوجي يا من لا تضيع عنده الودائع، فاحفظهم لي يارب بما تحفظ به عبادك الصالحين، اللهم وسع في رزقه وبارك في عمره، وألبسه ثوب العافية، واشفه من كل مرض وضيق.

- اللهم اصرف عني وعن زوجي حبيبي كل ما يكدر صفونا، وابعد عنه كل سوء يا أرحم الراحمين.

- اللهم اكتب لي ولزوجي حبيبي الهدى والتقى والتوفيق والسداد والرشاد والغنى والعفاف، يارب وفقه فإنّ من عندك التوفيق، وسهل أمره فإنّ منك التسهيل.

- اللهم إنّ بقلبي شخص أحبه فاحفظه لي فهو حبيبي الأول وعيني الثالثة وملجأي بعدك، يا رب أوصيك به خيرا فوالله ما أحببت من خلقك بشرا كما أحببته.

- اللهم ارزقني حنان الزوج والولد ومالا حلالا بلا عدد وقراءة القرآن إلى الأبد.

- اللهم لا تكتب علينا الفِرَاقَ، وأكثر اللهم بيننا نِقَاط اللقاء واصرف اللهم عنا الخلاف وسوء الأخلاق.

- أسألك اللهم أن تجعلني من الزوجات الطائعات الراشدات السامعات الأصيلات.