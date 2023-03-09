دعاء للشهيد.. مفتي الجمهورية يوضح فضائل وكرامات الشهادة في سبيل الله

للشهيد مكانة كبيرة عند الله وفضائل وكراماته ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ودائما ما نسأل الله تعالى أن يرزقنا ثواب الشهادة، ويستعرض التقرير التالي دعاء للشهيد، وفق ما تناوله الدكتور شوقي علام، مفتي الجمورية، في حديثه عن الشهيد موضحا أن للشهيد منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، ومكرمة عالية، ورزق نظير تقديم أغلى ما عنده «روحه».

مفتي الجمهورية يوضح دعاء للشهيد

وقبل استعراض دعاء للشهيد، فقد أوضح مفتي الجمهورية، في حديث سابق له عن فضل الشهادة، أن الشهادة فضلها مذكور في القرأن الكريم، في قوله ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [التوبة: 111]، مؤكد على أن هناك العديد من الكرامات والفضائل لمن نحتسبه شهيدا منها أنه له الشفاعة في السبعين، حيث يقبل من الشهيد الشفاعة عند الله سبحانه وتعالي يوم القيامة في سبعين من أقاربه.

فضل الشهادة

وبالرغم من كرامات وفضائل الشهادة في سبيل الله إلا أن الدعاء للشهيد من الأعمال المستحبة، ويمكن ترديد دعاء للشهيد، كالتالي:

- اللهم إنا نحتسب فلانا عندك من الشهداء فاحشره معهم واحشرنا مع الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا.

- اللهُمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذمَّتِك وحبلِ جوارِك، فأعِذْه مِن فتنةِ القبرِ، وعذابِ النَّارِ، أنتَ أهلُ الوفاءِ والحقِّ، اللَّهمَّ فاغفِرْ له وارحَمْه، إنَّك أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ.

- اللهم ارحم «فلان»، وارزقه ثواب الشهادة وتجاوز عن سيئاته وأبدله دارًا خيرًا من دراه، اللهم ابني له قصرًا في جنتك يا رب العالمين.

- اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ.

- اللهم إني أستغفرك يا عظيم لي ولجميع من أحتسبهم عندك من الشهداء الذين ماتوا في سبيلك.

- اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأزواجًا خيرًا من أزواجه وأسكنه فسيح جناتك في الدراجات العليا، اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله.