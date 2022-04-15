دعاء للزوج المتوفى يوم الجمعة: 10 أدعية تنير القبور

تبحث الكثير من الأرامل عن دعاء للزوج المتوفى يوم الجمعة، حتى يتم الاستعانة به خلال الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، أعاده الله على الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وتستغل الأرامل فرصة الشهر الكريم، للتوجه فيه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء لزوجها المتوفى، وهناك أكثر من دعاء للمتوفى، فليست هناك صيغة محددة لدعاء الزوجة لزوجها المتوفى، كما يردد البعض.

دعاء للزوج المتوفى يوم الجمعة

وهناك أكثر من صيغة يمكن ترديدها والاستعانة بها لتكون دعاء للزوج المتوفى يوم الجمعة، فهناك بعض الأرامل يتوجهّن بالدعاء: «اللهم اكتبه عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار، اللهم اكتبه عندك من الصابرين وجازه جزاء الصابرين».

«اللهم ارحم زوجي، اللهم ارحم زوجي رب إنه خرج مني وأنا أستودعتك إياه فاحفظه لي بحفظك حتى ألقاه وأسكنه الجنة واجزه عني رفيع منازلها، ويا رب ارحمه واجعل أوقاته في جنتك أجمل يا الله».

وكذلك يمكن ترديد: «اللهم كن أنيسه في وحدته وأرحم غربته واغفر زلته وأمن روعته يا أرحم الراحمين»، «اللهم ارحم زوجي واجعل المسك ترابه والحرير فراشه، اللهم تقبل منه القليل و تجاوز عنه التقصير».

أدعية تنير القبور

وهناك أدعية تنير القبور، تبحث عنها النساء لتكون دعاء للزوج المتوفى يوم الجمعة، وتريد الأرملة من خلالها التوجه إلى الله سائلة الرجاء للتخفيف عن زوجها عذاب القبر، ومنها: «اللهم ارحم زوجي واجعل المسك ترابه والحرير فراشه اللهم أذقه حلاوة الجنة وريح الجنة وطيب الجنة ومسك الجنة ولا تحرمه من نعيم الجنة يا رب».

دعاء الزوجة لزوجها بعد الدفن مباشرة

وتبحث الزوجة التي فقدت زوجها عن دعاء للمغفرة لزوجها بعد الدفن مباشرة، ومن بين تلك الأدعية التي يمكن ترديدها: «اللهم إن زوجي في أحد القبور ولم يقوى قلبي على نسيانه»، «اللهم إنك أرحم مني عليه فأدخله الجنة من أوسع أبوابها وجميع موتى المسلمين».

وكذلك يمكن ترديد صيغة دعاء بعد الدفن: «اللهم أفسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة اللهم اجعل ما صابه تكفيرًا له ورفعة لدرجاته اللهم أدخله الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب».