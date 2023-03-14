مسلسلات رمضان 2023: نسرين أمين تكشف تفاصيل شخصيتها في «تحت الوصاية»

أعربت الفنانة نسرين أمين، عن سعادتها البالغة، بمشاركتها في مسلسل «تحت الوصاية» للفنانة مني زكي، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني القادم 2023.

تفاصيل شخصية نسرين أمين في دراما رمضان 2023

وقالت نسرين أمين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها ستجسد شخصية تدعى «منى» خلال أحداث مسلسل «تحت الوصاية»، وأن الشخصية مختلفة عن الأدوار التي قدمتها في الماضي، وتتمنى أن تنال الشخصية إعجاب الجمهور والنقاد.

مسلسل «تحت الوصاية» يشارك في بطولته بجانب منى زكي، ونسرين أمين، عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم دياب وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبدالعظيم، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

تفاصيل شخصية منى زكي بمسلسل تحت الوصاية

وتجسد منى زكي خلال مسلسل «تحت الوصاية» دور سيدة يموت زوجها وتضطرها الظروف إلى النزول لسوق العمل، وتتنكر في زي رجل لكي تستطيع العمل في مجال الصيد من أجل أبنائها، وتواجه خلال الأحداث العديد من المواقف الدرامية.

قنوات عرض مسلسل تحت الوصاية

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل «تحت الوصاية» في رمضان 2023، للفنانة مني زكي والتى تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023، هي شاشة قناة dmc وكذلك شاشة قناة dmc drama، حيث من المقرر عرضه حصريا عليهما.