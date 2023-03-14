تعرف على دعاء الشفاء.. «يا إلهي اسمك شفائي»

مع أي أزمات صحية أو أمراض تصيب الإنسان، يلجأ الكثير إلى ترديد الأدعية إلى الله طلبا وأملا في الشفاء العاجل، مهما كان المرض أو الأزمة الصحية، ولذلك تستعرض «الوطن» بعضا من الصيغ التي يجوز ترديد دعاء الشفاء مثلها، على سبيل المثال لا الحصر.

دعاء الشفاء

ويمكن ترديد دعاء الشفاء كالتالي: «ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين» وكذلك: «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

ويردد البعض دعاء الشفاء كالتالي: «إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين»، ويمكن ترديد دعاء الشفاء: «يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم».

صيغ لـ دعاء الشفاء

ومن صيغ ترديد دعاء الشفاء:«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه» وكذلك: «بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين».