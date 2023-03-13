استقرار ملحوظ في أسعار السمك بالأسواق.. والشعبة: تبدأ من 25 جنيها

تشهد أسعار الأسماك المطروحة في الأسواق، استقرارا ملحوظا، ما يزيد من نسبة إقبال المواطنين على الشراء، ويعتبر «الفلية والجمبري والمكرونة والسبيط والسردين الأكثر مبيعا».

استقرار أسعار الأسماك

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة السيدة زينب، قال تجار إن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار في ظل زيادة الطلب على الشراء، وقد يختلف السعر من منطقة وأخرى.

وقال سمير عرفة أحد تجار الأسماك، إن المواطنين يقبلون على شراء السمك، وخاصة خلال أيام العطلة والمواسم مثل عيد الفطر ويعتبر البلطي والفلية والجمبري والمكرونة والسبيط والسردين الأكثر مبيعا.

أسعار الأسماك

واستعرض محمد جمال عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، الأسعار، والتي جاءت كالتالي:

يتراوح سعر البلطي ما بين 52 إلى 56 جنيها.

فلية بلطي بين 30 إلى 170 جنيها.

مكرونة سويسي بين 60 إلى 110 جنيهات.

الكابوريا بين 25 إلى 85 جنيها.

الجمبري بين 160 إلى 260 جنيها.

السبيط بين 110 إلى 220 جنيها.

البوري بين 40 إلى 62 جنيها.

السردين بين 32 إلى 60 جنيها.

قشر بياض بين 70 إلى 120 جنيها.