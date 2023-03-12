أسعار الأسماك في المحافظات اليوم.. كيلو البلطي بـ45 جنيها

انخفضت أسعار الأسماك بشكل طفيف في بعض المحافظات اليوم الأحد، بالتزامن مع بداية موسم الصيد في العديد من المناطق، مع توقعات باستمرار الانخفاض خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووصل سعر كيلو السمك البلطي إلى 45 جنيها في معظم الأسواق بمحافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ والقاهرة، بمعدل انخفاض حوالي 5 جنيهات في الكيلو الواحد.

أسعار الأسماك في المحافظات

وفي محافظة الإسماعيلية، قال محمد إسماعيل تاجر أسماك، إن الأسعار انخفضت خلال اليومين الماضيين بمقدار 10 جنيهات في مختلف الأنواع في أسعار الجملة.

وأضاف أن سعر كيلو البلطي سجل في الإسماعيلية مابين 40 و55 جنيها، بحسب الحجم والمزرعة، فيما وصل سعر كيلو البوري بين 65 و90 جنيها بحسب الحجم، فيما وصل سعر كيلو القاروص 130 جنيها بدلا من 145جنيها.

ووصل سعر كيلو الجمبري 220 جنيها للكيلو مقابل 245 الأسبوع الماضي، فيما استقر سعر كيلو الكاليماري عند 210 جنيهات، متوقعاً استمرار الانخفاض حتى بداية شهر رمضان المقبل.

تراجع أسعار الأسماك

وفي كفر الشيخ قال كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بكفر الشيخ، إن الأسعار شهدت تراجعاً خلال الفترة الماضية بواقع 15% تقريبا، خاصة في أسعار أسماك البوري والبلطي والدني.

وقال «الشامي» في تصريحات لـ«الوطن»، إن زيادة الإنتاج من أنواع البلطي والبوري مع عودة حركة الصيد للبحر المتوسط، تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير.

وأوضح أن سعر كيلو السمك البلطي 35 جنيها، بانخفاض قدره 15 جنيها، ووصل البوري إلى 50 جنيها، والدنيس 85 جنيها، والقراميط 22 جنيها.