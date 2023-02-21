«مستثمري العاشر»: انخفاض أسعار السكر قريبا.. و«العروض» ترفع نسب الشراء

تترقب السوق المصرية تراجعا ملحوظا في أسعار السكر بداية مارس المقبل، على خلفية تشغيل وإنتاج محصول البنجر الجديد، إضافة إلى طرح العديد من العروض والتخفيضات من جانب المحلات التجارية، ما يزيد إقبال المواطنين على الشراء، حسب تأكيدات حسن الفندي، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وأوضح الفندي لـ«الوطن»، أنّ المصانع استلمت محصول البنجر الجديد وسيتم تشغيله بدايه الشهر المقبل، ما يزيد عملية الإنتاج، إضافة أنّ إقبال المواطنين على شراء السكر مستمر طوال العام، حيث تتراوح الأسعار حاليا بين 18,000 جنيه إلى 18,300 جنيه.

إقبال المواطنين على شراء السكر مستمر طوال العام

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة السادس من أكتوبر، قال تجار إنّ السوق المصرية غنية بكل أنواع السكر التي يقبل المواطنون على شرائها طوال العام، حيث تختلف الأسعار وفقا للنوع والكمية المطلوبة، وقد يزداد الإقبال على الشراء الفترة الحالية مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

عروض وتخفيضات على السلع الغذائية

وقال حسن عبدالله، مدير التوزيع والتسويق في إحدى الشركات، إنّ هناك العديد من المحال التجارية بدأت منذ منتصف الشهر الحالي، طرح عروض وتخفيضات على السلع الغذائية ومنها السكر بكل أنواعه، لاقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يسجل كيلو السكر 19 جنيها بدلا من 21، ونوع آخر 18 جنيها بدلا من 22، ويبلغ سعر كيلو سكر البيض مصري 19.75 بدلا من 23 جنيها.

وأضاف عبدالله، أنّ العروض المقدمة من المحلات التجارية تزيد إقبال المواطنين على الشراء، حيث بدأت الكثير من البيوت المصرية وأصحاب الخير الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم من خلال شراء السلع الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها طوال شهر رمضان وأبرزها السكر التي تختلف أسعاره من منطقة ومتجر إلى الآخر.