«س و ج» حول مبادرة علاج أمراض التقزم والسمنة بالمدارس.. تستهدف 11 مليون طالب

تعد مبادرة علاج أمراض التقزم والسمنة في المدارس، واحدة من المبادرات الرئاسية التى تنظمها الدولة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وبدأ تنفيذها بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفنى والصحة في فبراير 2019، بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة.

ماهي أهداف مبادرة التقزم والسمنة؟

تسعى مبادرة المسح القومى لأمراض الانيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، على تحقيق عدة أهداف، منها الشكف المبكر عن تلك الأمراض بين الطلاب والتلاميذ، ويتم تنفيذها حرصاً من الدولة على صحة وسلامة الطلاب، إلى جانب تقديم التوعية للطلاب عن كيفية الحفاظ على صحتهم.

خدمات تقدمها المبادرة

وأعلنت وزارة الصحة، أن مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالكشف عن أمراض التقزم والسمنة الأنيميا، تعمل على الكشف عن أمراض سوء التغذية ؤ وأيضا إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن أمراض سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب.

خطوات علاج المصابين

وكشف الدكتور سيد جلال، مدير التأمين الصحي بالغربية، أن الحالات التي يتم فحصها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الكشف الطبي على أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة وتكون مصابة، يتم تحويلها إلى عيادات التأمين الصحي، ويتم صرف العلاج لهم بالمجان، إلى جانب المتابعة الدورية لهم من خلال «كارت متابعة».

عدد المستفيدين من المبادرة

تستهدف مبادرة الشكف المبكر عن أمراض التقزم والسمنة والأنيميا، نحو 11 ونصف مليون طالب وطالبة، من طلاب المرحلة الابتدائية فى ما يزيد على 22 ألف مدرسة في 27 محافظة داخل كافة المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة.

مراحل تنفيذ المبادرة

وأطلقت وزارتي الصحة والسكان والتربية والتعليم مبادرة المسح القومى لأمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة في شهر فبراير عام 2019، ويتم تنفيذها على 3 مراحل داخل محافظات الجمهورية.

وجرى تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 محافظة، وبلغ إجمالي عدد الطلاب 5 ملايين طالب وطالبة في 5 آلاف مدرسة، و المرحلة الثانية استهدفت 11 محافظة أيضا، وبلغ إجمالي عدد الطلاب نحو 4 ملايين طالب وطالبة، بينما المرحلة الثالثة كانت في 5 محافظات واستهدفت 2.5 مليون طالب وطالبة.