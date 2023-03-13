الكشف على 280 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض التقزم والسمنة بالمنوفية

أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة في محافظة المنوفية، أن المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة الخاصة بطلاب المدارس تواصل عملها علي أكمل وجه في محافظة المنوفية، من خلال عدد كبير من الفرق الطبية والتي تزيد عن 80 فريقا طبيا منتشرة في حميع المراكز والمدن.

تفاصيل الكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة بالمنوفية

وأضافت وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تم توقيع الكشف الطبي علي أكثر من 280 ألف طالب ضمن المبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة في محافظة المنوفية، مؤكدة أن المبادرة مستمرة حتي نهاية العام الدراسي .

الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمبادرة الرئاسية

وأكدت «خضر»، أن محافظ المنوفية وكافة القيادات في وزارة الصحة تولي اهتماماً كبيرا بالمبادرة الرئاسية للكشف عن أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة، حيث من أن المبادرة تهتم بصحة الطلاب وتتابع الحالات التي تحتاج العلاج منهم بشكل دوري.

واوضحت، أن المستهدف في محافظة المنوفية من الطلاب يزيد عددهم عن 525 ألف طالب، وموجهة الشكر لكل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة اللذين يتنقلون بين جميع المدراس علي مستوي المدن والمراكز والقرى.