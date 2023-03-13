هل يجوز حرمان ابن من الميراث وتوزيع التركة على باقي الورثة؟.. قانوني يجيب

يقع كثير من الآباء في خطأ فادح وهو حرمان بعض الأبناء من الميراث في حياتهم أو بوصية قبل الوفاة، ونرصد لكم في السطور التالية ما مدى صحة هذا الإجراء من عدمه، وفقاً لما أدلى به أيمن محفوظ المحامي بالنقض.

قال إن الشرع نظم قواعد الإرث ووضع لها تنظيما دقيقا ولا يجوز مخالفة، تلك الأمور وحتى وإن كان الابن عاقا غير بارٍ بأبويه؛ لأن الحق في الإرث سببه النسب وليس الإحسان للوالدين.

حالات الحرمان من الإرث

وأضاف محفوظ، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحرمان من الإرث يكون لسبب وحيد هو قتل المورث لأن القاتل لمورثه لا يرث، لكن الحرمان من الإرث إذا كان قبل وفاة المورث بالتصرف في المال بعقود صحيحة قانونا، وليست قبل سنة من وفاة المورث أو ما يعرف بمرض، فإن الإثم الشرعي لا يمنع من نفاد تلك التصرفات قانونا.

القانون المدني

وأوضح: «هناك استثناء نص عليه في المادة 917 مدنى إلا إذا كان المتصرف لأحد ورثته قد احتفظ لنفسه بحيازته للعين المتصرف فيه يعد ذلك قرينة على ذلك التصرف كان بهدف حرمان الوريث من إرثه، فيجوز إثبات ذلك الأمر بكل طرق الإثبات».

عقوبة الحرمان من الإرث

أما اذا كان الحرمان بعد وفاة المورث فإن ذلك لا يجوز طبقا للقانون المواريث الذي وضع عقوبات حال الامتناع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه، فمن امتنع عن تسليم وراث نصيبه يجوز له للمحروم من الإرث مقاضاة من حرمه نصيبه الشرعي، والمطالبة بحبس الممتنع حتى يعطي الوارث حقه، ويجوز التصالح في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح.