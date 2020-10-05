ضبط ابن عاق حبس والدته في طنطا بسبب الميراث

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من ضبط رجل في العقد السادس من عمره تجرد من كل مشاعر الإنسانية في تعذيبه لوالدته المسنه صاحبة العقد الثامن من عمرها من خلال احتجازها عبر بوابه حديدية لأكثر من عام داخل منزلها بمسقط رأسهم بقرية كفرالشيخ سليم بمركز طنطا بسبب خلافات عائلية على الميراث.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز طنطا العقيد محمد الدماطي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول نشر فيديو لرجل احتجز والدته وقيام بناتها بنشر تورط ابنها العاق، كما كشفت التحريات الأمنية أن الابن المذكور صادر صادر بحقه أحكام خاصة بإيصالات أمانة وشيكات بدون رصيد، وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان مركز طنطا.

وأضاف مصطفى حسن محمود زوج ابنه السيدة المضارة "الضحية" صاحبه عمر يبلغ 78 عاما، وتسمي جازية مصطفى رسلان حسين، ولديها 6 بنات وولد يدعى مصطفى بيومي جوهر 57 عاما، ويعمل موظفًا إداريًّا بمديرية التربية والتعليم ومتزوج من أربع سيدات.

كما أوضح زوج ابنة السيدة المحبوسة، أنه منذ عام توفي حماه وبعدها انتقلت حماته للعيش مع زوجته في منزله بمدينة تلا بمحافظة المنوفية كما تعاني من أمراض المخ والأعصاب وكانت تلقى رعاية كاملة من زوجته وشقيقتها.

وأشار إلى أن نجل السيدة المحبوسة عندما علم أن معاش والدته التي حصلت عليه بعد وفاة والده 4000 جنيه، قرر الاستيلاء عليه مشيرا في البلاغ إلى أن نجل السيدة المحبوسة استغل عدم وجوده في المنزل وعمله في إيطاليا وفرنسا، العام الماضي، وذهب إلى منزل شقيقته وقام بالتعدي عليها وأخذ والدته بالقوة وتحت تهديد السلاح، ومنع شقيقاته من رؤيتها لمدة عام ووضع جنزير وقفل على باب المنزل لمنع شقيقاته من رؤية والدتهن، الأمر الذي دفعهن إلى نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.