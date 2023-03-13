انطلاق كأس «أنت بطل حلمك» لكرة القدم الخماسية في مدارس بورسعيد

انطلقت فعاليات بطولة كأس الأكاديمية لكرة القدم الخماسية للمرحلة الثانوية ببورسعيد، اليوم، تحت شعار «أنت بطل حلمك».

وأوضح بيان لمديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أن البطولة تقام برعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبتوجيهات والدكتور محمد فهمي مدير فرع الأكاديمية ببورسعيد، والدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وبحضور إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية نائبا عن وكيل الوزارة.

16 فريقا بالمرحلة الثانوية

وتستضيف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري فرع بورسعيد، بطولة كأس الأكاديمية لكرة القدم الخماسية للمرحلة الثانوية النسخة الرابعة على ملاعبها بمشاركة 16 فريقا يمثلون 16 مدرسة بالمرحلة الثانوية ما بين التعليم العام والخاص والفني بإجمالي 112 طالبا، إلى جانب مشرفي المدارس ومعلمي التربية الرياضية.

ممارسة الرياضة

وتأتي هذه البطولة تنفيذا للدور المجتمعي للأكاديمية وفقا لبروتوكول التعاون المشترك بين الأكاديمية ومديرية التربية والتعليم ببورسعيد، وتهدف لتوسيع قاعدة ممارسة الرياضية بين طلاب مدارس المرحلة الثانوية وإكسابهم اللياقة البدنية والمهارات وتقويم السلوك واكتشاف وصقل موهبتهم الرياضية من خلالها.

ولأول مرة تستضيف الأكاديمية هذه البطولة بمعاونة حكام منطقة بورسعيد لكرة القدم إعلاء للحيادية والشفافية وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المتنافسة على لقب البطولة وذلك لمدة 4 أيام خلال الفترة من 13 الى 16 مارس الجاري حيث ستقام مراسم حفل التكريم وتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في نهاية البطولة.