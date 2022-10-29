وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يفتتحان عددا من ملاعب كرة القدم الخماسية

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددًا من الملاعب الخماسية لكرة القدم وتفقد مجموعة من الأنشطة والبرامج والمشروعات المُفذة بمراكز شباب بشتيل وأم خنان والشيخ عثمان والحوامدية.

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، أن جولة الافتتاحات بدأت بمركز شباب بشتيل، حيث قام الدكتور أشرف صبحي واللواء أحمد راشد بافتتاح مجمع الملاعب الخماسية، وتفقد عددا من الأنشطة والبرامج والفعاليات الرياضية والشبابية والثقافية بالمركز.

تحسين البنية التحتية الرياضية

وأطلق وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة، مبادرة إنجازات الرئيس في جميع مراكز الشباب تحت شعار «رؤية قائد وإرادة وطن»، مشيرًا أن وزارة الشباب والرياضة حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2022 بمراكز الشباب بالقرى والاهتمام بالمواهب الرياضية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، منها تحسين البنية التحتية الرياضية وتطوير مراكز الشباب وبناء الإنسان المصري وتشجيع النشء والعمل الجماعي.

افتتاح ملعبين خماسي وسداسي

وقام وزير الرياضة ومحافظ الجيزة بجولة تفقدية بمركز شباب أم خنان، وتم افتتاح ملعب خماسي وآخر سداسي لخدمة رواد وأهالي مركز الشباب الواقع بنطاق مدينة الحوامدية، ومشاهدة العديد من العروض الرياضية والأنشطة والفقرات الفنية المُنفذة بالمركز.

وفي مركز شباب الحوامدية، افتتح «صبحي» و«راشد» ملعبا خماسيا، وتفقدا المشروع الإنتاجي للملابس بمشغل الحوامدية ومعرض للمنتجات الشباب الحرفية واليدوية، ومهرجان الفرق الكشفية بالجيزة ومشروع مشواري، ومشاهدة عدد من الفقرات الفنية والرياضية المُنفذة بالمركز، بالإضافة إلى تدشين مؤتمر للاستثمار بمراكز الشباب، وكذلك افتتاح ملعبًا خماسيًا بمركز شباب الشيخ عثمان.

المشاركة في صنع الحدث

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبدت اهتمامًا واضحًا بالشباب، حيث عملت على التأكيد على دورهم الريادي والرفعة من شأنهم والعمل على وجودهم كأطراف فاعلة في الدولة الجديدة والانتقال بهم من مقعد المشاهد بشكل جاد وصادق، متابعا «نحن ننزل على الأرض لشباب مصر للعمل والإقناع بالمسؤولية والرد على جميع المشككين في الإنجازات التي تقوم بها الدولة في جميع القطاعات».

تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات

وتحدث وزير الرياضة عن تطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتطوير مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية، ووضع تصور متكامل لتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر بما فيها مراكز الشباب، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، فضلًا عن القيمة المضافة لمنظومة الرياضة في مصر ونشر ممارسة الرياضة على مستوى واسع بين المواطنين.

وقال وزير الرياضة إن ملف تطوير مراكز الشباب على مستوى جميع المحافظات وتقديم الدعم لها وتوفير كل الخدمات خدمة للنشء والشباب والمواطنين في صدارة اهتمامات الدولة المصرية، حيث تم الانتهاء من تطوير 1003 مراكز شباب ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والرؤية المستقبلية للوزارة هي تحويل مراكز الشباب إلى مراكز تنويرية وخدمة مجتمعية حيث تم تطوير نسبة كبيرة من مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

واستطرد: «مبادرة حياة كريمة تعد من أكبر المشروعات القومية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري، وتدلل على الاهتمام الواضح منه بأبناء مصر، والارتقاء بحياة المواطن، والعيش في حياة كريمة تتوافر بها كل الخدمات، وفي ضوء الجمهورية الجديدة التي تشهد البناء والتنمية في شتى القطاعات».

تنمية القدرات البدنية والإبداعية للكوادر البشرية

من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية حريصة على تطوير مراكز الشباب لإعداد وصقل وتنمية القدرات البدنية والإبداعية للكوادر البشرية، وتوسيع مشاركتهم في الحياة العامة، وإعدادهم وتأهيلهم لسوق العمل، والمساهمة الفاعلة في صنع القرار، والسعي نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتطوير الرياضي من خلال تعزيز فاعلية الرياضة في تحقيق البرنامج القومي لبناء الإنسان المصرى واكتشاف وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية ورعاية الموهوبين والمبتكرين، بما يرسخ مكانة مصر الدولية بين دول العالم.

إطلاق المبادرات الهادفة

وأشار اللواء أحمد راشد، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمت مكوناتها تطوير شامل لمراكز الشباب بالقرى المدرجة بالمبادرة للتوسع في مساحة ممارسة الشباب للرياضة وتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي والتي تأتي في مقدمة أولويات الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب.

وأشاد محافظ الجيزة بالتعاون المثمر القائم مع وزارة الشباب في تنفيذ خطه التطوير للعديد من مراكز الشباب لتصبح متنفسا رياضيا لتفريغ طاقات الشباب، لافتا أن المحافظة لا تدخر جهدا في دعم وإطلاق المبادرات الهادفة بالتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع بما يعود بالنفع على المواطن.