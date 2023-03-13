ضبط متهمين بقتل معلمة بالمعاش وسرقتها في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية ببني سويف من كشف غموض العثور على جثة معلمة بالمعاش داخل منزلها وبها آثار خنق وإصابات بالرأس، حيث تبين أن شخصين وراء الواقعة، لسرقة مصوغاتها الذهبية، وتم إلقاء القبض عليهما وجار استكمال التحقيقات.

العثور على جثة معلمة بالمعاش

تعود بداية الواقعة إلى عثور الأهالي على جثة مسنة كانت تعمل مُعلمة قبل خروجها للمعاش في عقدها السابع من العمر داخل منزلها بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وانتقل رجال الشرطة إلى موقع البلاغ وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمنت إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث

وشكل اللواء منصور الدغيدي، مدير مباحث مديرية أمن بني سويف، فريقا بحثيا بإشرافه وقيادة رئيس مباحث مركز شرطة الفشن، لكشف ملابسات الحادث وظروفه، وضبط الجناة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة «الفت . أ»، 67 عامًا، بها شبهة جنائية، داخل منزلها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

التحريات الأولية تتوصل لهوية الجناة

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليها تعرضت للضرب على رأسها وكتم أنفاسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وسُرقت مشغولاتها الذهبية، وتم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وتمكنت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة الفشن من تحديد هوية الجناة وضبطهما، حيث تبين أنهما أقدما على سرقتها، وحينما شاهدتهما حاولا الهرب منها بضربها على رأسها وكتم أنفاسها فتوفيت في الحال.