وزير البترول: نعمل على التحول إلى الطاقة الخضراء

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تسعى بشكل كبير لتحويل الطاقة للطاقة الخضراء واستخدام الهيدروجين الأخضر وتقليل الانبعاثات من خلال العديد من الركائز، حيث تم إنشاء قسم جديد للطاقة الخضراء في إيجاس برئاسة نائب رئيس مجلس الإدارة، كما تمت المصادقة على مبادرة البنك الدولي «لإحراق روتيني صفري بحلول عام 2030».

وأضاف الملا، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أنه تم تنفيذ مشاريع استرجاع غاز الشعلة والعمل مع الشركاء لتحسينها، واتخذت الدولة هدفًا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في قطاع النفط والغاز بنسبة 65% في عام 2030 بشكل أساسي من خلال استعادة الغاز المصاحب، بجانب تنفيذ مشاريع التكامل والكهرباء والطاقة المتجددة في مرافق المنبع والمصب من خلال تحالف من الشركات العالمية والمحلية الرائد.