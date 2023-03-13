طارق الملا: قطاع البترول يضم سيدات متميزات يشاركن في العمل والإنتاج

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أمينات المرأة بقطاع البترول، الاحتفال بأعياد الأسرة والمرأة، الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالبترول بحضور لفيف من قيادات الوزارة والهيئة والشركات القابضة ورؤساء شركات قطاع البترول.

دعم العاملين بقطاع البترول

وأكد الوزير أن قطاع البترول يولي كامل الدعم لأسرته الكبيرة من العاملين الذين ينفذون استراتيجية الوزارة في زيادة الإنتاج من الثروة البترولية والحفاظ على الاستقرار الذي تشهده مصر في سوق المنتجات البترولية، ونتائج الأعمال التي تتنامى عاماً بعد الآخر، موجهاً التحية لسيدات قطاع البترول والثروة المعدنية اللائي يسهمن في تحقيق ذلك وتشاركن أسرته الكبيرة العمل والإنتاج.

ولفت الوزير إلى أن القطاع يشهد حالياً وجود سيدات متميزات وقائدات يثرين العمل البترولي بجهدهن الدؤوب، وأن الوزارة حريصة دوماً على صقل مهارتهن ودعمهن بالتدريب ومنح الفرص، والاحتفاء بهن وتكريمهن تشجيعاً وتحفيزاً لمزيد من العطاء الذي تتميز به المرأة المصرية.

التوعية بأهمية العمل وزيادة الإنتاج

ودعا أمينات المرأة للمزيد من التوعية بأهمية العمل وزيادة الإنتاج، خاصة أن استراتيجية الوزارة ترى المرأة والرجل على قدم المساواة وأن الفاصل هو العطاء والتميز، وأن رحلة التطوير والتحديث فى الشركات والثقافة وأداء الأعمال بكل قطاعات صناعة البترول مستمرة وتحتاج باستمرار للأفكار والابتكار والعمل الجاد والرغبة المستمرة فى التطوير، معرباً عن احترامه للعمل النقابى وحرص أمينات المرأة بشركات قطاع البترول على التواصل مع العاملين وفهم رسالة قطاع البترول ودعم مسيرة العمل والإنجاز فى العمل والمنزل وهو ما يوجد استقراراً وترابطاً يخدم أهداف القطاع فى الإنتاج وأهداف الدولة فى التنمية.

تفعيل دور المرأة وتحقيق المساواة

وأثنى محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، على تواجد الوزير كأخ بين العاملين بالقطاع ورؤيته لتطوير الشركات وقيادة منظومة العمل البترولى بتكامل وتناغم بين الجميع ، وحرصه على التواجد فى مواقع العمل والإنتاج ومشاركة العاملين مناسباتهم وحرصه كذلك على دعم المساهمة فى التنمية المجتمعية ، لافتاً إلى أن حضوره احتفالات الأسرة والمرأة هو انعكاس واضح لرؤيته وقناعته بدور المرأة فى القطاع ، ووجه التحية للسيدات اللائى التزمن بأداء واجبهن وحرصن على الالتزام والمشاركة فى دوام العمل والإنتاج وبخاصة خلال فترة جائحة كورونا.

وأكدت عايدة محيي أمين المرأة بالنقابة، أن حضور الوزير وقيادات قطاع البترول بشكل دورى احتفالات ومناسبات العاملين هو رسالة دعم مباشرة للحرص على مزيد من تفعيل دور المرأة وتحقيق المساواة وأن ذلك ينعكس على الإنتاج ، وهو ما يضع على عاتق الجميع بالحرص على مضاعفة وتكثيف الجهود لمزيد من العمل والإنتاج من أجل القطاع ، واستمرار جهود التدريب والتأهيل للجميع ووضع حوافز للتشجيع يراها الجميع ومنها ما نشهده فى مؤتمر إيجبس من تخصيص يوم للمرأة ومنح جوائز للمتفوقات.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من السيدات اللاتى قدمن ويقدمن جهداً بارزاً فى أداء العمل ودعم الإنتاج سواء من العاملات حالياً أو سابقآ .