طارق الملا: التحول الرقمي بـ«البترول والغاز» يزيد عوائد الاستثمار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، أن التحول الرقمى ليس مقتصراً على استخدام تقنيات جديدة لتحسين العمليات التى تقوم بها صناعة البترول والغاز، ولكنه يتطلب تكاملاً أساسياً فى استخدام وربط التقنيات الرقمية فى جميع مجالات الأعمال، كتغيير النظم التى تعمل بها الشركات والثقافات المرتبطة بذلك ودعم وسائل التواصل بين العاملين وإدارة العمل والتشغيل، والقطاع حريص على دعم التكامل بين صناع القرار، لإيجاد توافق ينعكس على إدارة العمل ودعم جميع الأنشطة.

وأضاف «الملا»، خلال كلمته فى المائدة المستديرة «مستقبل التقدم الرقمى فى صناعة البترول والغاز»، أنه منذ بداية رحلة التطوير والتحديث عام 2016، تم تخصيص برنامج للتحول الرقمى، وهذا البرنامج تطور كثيراً وركزت المرحلة الأولى منه على استخدام البيانات وتدفّقها بين كيانات القطاع من خلال نظام ERP، مما زاد من تدفق المعلومات بشكل سلس يدعم اتخاذ القرار، ويوفر الأساس المطلوب لشبكة العمل الموحّدة، وتم وضع استراتيجية أكثر شمولاً للاستفادة من التحول الرقمى أكثر، مشيراً إلى تنفيذ 70 مشروعاً رقمياً تمثل قصص نجاح للتحول الرقمى بالمشاركة مع الشركاء الرئيسيين لقطاع البترول من الشركات العالمية العاملة فى القطاع والخبراء والمتخصصين.

وأثنى الوزير على كل المشاركات المقدّمة لبرنامج التحول الرقمى وفرق العمل القائمة عليه، وما لديهم من حماسة كبيرة ومتابعة دؤوبة لمستجدات العمل، مشيراً إلى أن طموح القطاع فى جميع مجالاته يتطلب الكثير من العمل والجهد والابتكار، لأنه صناعة لها طبيعة خاصة، وتم توضيح ذلك خلال قمة المناخ «COP27».

وأكد أن هناك خارطة طريق يتم العمل عليها لإزالة الكربون تحتاج إلى أنظمة تواكب التطور المستمر وإطار زمنى محدّد وواضح لتحقيق ذلك، وهو ما يتم العمل عليه فعلياً، موضحاً أن التحول الرقمى برنامج ضمن محاور برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول ومترابط وداعم لجميع البرامج السبعة، لأنه موجود فى جميع الأنشطة وجزء مهم فى إدارة وتشغيل برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول البترول والغاز ويدعم استدامة أنشطة البحث والاستكشاف وتحسين أنشطة التكرير والبتروكيماويات.

من جانبه، أكد ديفيد تشى، رئيس شركة «أباتشى مصر»، أهمية استمرار الحوار والتعاون بين جميع الأطراف المعنية بصناعة البترول والغاز فى مصر للتخطيط للخطوات القادمة وتذليل المصاعب، مشيراً إلى أهمية التحول الرقمى، فى ظل التحديات التى يشهدها العالم حالياً، حيث أصبح التحول الرقمى أمراً ضرورياً وليس اختيارياً، لأن التكنولوجيا الحديثة لها دور فى دعم اتخاذ القرار وكفاءة العمليات واستدامة الإمدادات وتوفير بيئة عمل آمنة، بما يحقّق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية.

وشهدت مناقشات الجلسة الاستراتيجية التى نظمتها مؤسسة «أويل آند جاز»، تأكيد المشاركين على أهمية جهود التحول الرقمى فى صناعة البترول والغاز للحفاظ على النجاحات ودعم سلاسل الإمدادات، مؤكدين أن برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز المصرى حقق نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية.