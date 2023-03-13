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وزير البترول: زيادة 3 أضعاف في إنتاج الغاز الطبيعي خلال 2022- 2023

كتب:

مارينا رؤوف
07:57 م | الإثنين 13 مارس 2023
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة عملت بشكل كبير على التحول الطاقي والسعي لتبديل الطاقة الخضراء بدلا من التقليدية.

تحويل الوقود إلى أكثر نظافة

وأضاف خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن الدولة ركزت على التحول إلى وقود أكثر نظافة من خلال الغاز الطبيعي، والذي يعد أقل انبعاثات من أي نوع من الوقود الاحفوري التقليدي.

وأشار إلى أنه جرى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بقيمة 3 أضعاف خلال 2022- 2023 عن الوقت السابق. 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.