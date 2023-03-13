الأمير أباظة رئيسا للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتزكية

انتخب مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيسًا لمجلس إدارة الجمعية بالتزكية لدورة جديدة مدتها أربعة سنوات.

مجدي صابر نائبًا لرئيس الجمعية

كما تم انتخاب كاتب السيناريو مجدي صابر نائبًا لرئيس الجمعية بالأغلبية، الكاتبة الصحفية ميرفت عمر أمينًا للصندوق التزكية، بينما فاز الناقد أحمد سعد الدين بمنصب الأمين العام بالأغلبية، وكانت الجمعية العمومية للجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما قد انتخبت مجلسًا جديدًا يضم في عضويته 11 عضوًا.

ميرفت عمر أمينًا للصندوق التزكية

والأعضاء هم الناقد السينمائي الأمير أباظة، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، الناقدة السينمائية ناهد صلاح، مدير التصوير الكبير سمير فرج، الإعلامي الكبير إمام عمر، الكاتب والسيناريست مجدي صابر، الناقد طارق مرسي، الإعلامي سمير فقيه، الكاتب الصحفي محمد شكر، الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، والكاتبة الصحفية والناقدة ميرفت عمر.