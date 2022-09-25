الأمير أباظة وأحمد جلال يوقعان بروتوكول تعاون بمهرجان الإسكندرية

وقع الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، بروتوكول تعاون مع مؤسسة (London media services)، برئاسة أحمد جلال، للتعاون في مختلف المجالات الثقافية والسينمائية، بهدف تطوير المهرجان، وزيادة موارده وعودته إلى الريادة السينمائية، كواحد من أهم المهرجانات بمنطقة الشرق الأوسط.

الأمير أباظة: التعاون بيننا طويل الأمد

وأوضح أباظة، أن التعاون بين المهرجان ومؤسسة لندن ميديا سيرفيس، طويل الأمد، وتم الاتفاق على إقامة فعاليات متعددة بدء من الدورة الـ38، التي تنطلق خلال أيام، وعلى مدار العام من خلال أنشطة جمعية كتاب ونقاد السينما.

وأشار إلى أن هناك توافق كامل بين رؤية الجمعية والمؤسسة لتقديم مشروعات متعددة ترفيهية وتنويرية، تخدم الثقافة والسينما والمجتمع، خاصة أن المؤسسة قدمت تصور غير تقليدي، نظرا لأنها لديها فرع في لندن، وتستعد لإنشاء فروع مختلفة في الدول العربية، بدأت في مصر وقريبا في الإمارات وعدة عواصم عربية أخرى، وترغب في دعم الثقافة المصرية داخليا وخارجيا.

المؤسسة تسعى لتقديم مشروعات مع الجمعية

وأشاد رئيس المؤسسة، بتاريخ مهرجان الإسكندرية السينمائي والدور الرائد لجمعية كتاب ونقاد السينما في إنشاء المهرجانات، خلال ما يزيد عن نصف قرن.

وأوضح أن المؤسسة تسعى جاهدة، لتقديم مشروعات مع الجمعية على مدار العام، وسيتم الإعلان عن كل مشروع على حدة، خاصة أن مجلس إدارة الجمعية برئاسة الناقد الأمير أباظة، منفتح على كل ماهو جديد، ويرغب في أن تكون الجمعية في صدارة المشهد الثقافي والسينمائي.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ38 في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر وتحمل اسم الفنان محمود حميدة.