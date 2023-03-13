بوتسوانا تعتزم مناقشة دخول البلاد باستخدام بطاقة الهوية مع زيمبابوي

أكد رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي، عزمه إثارة قضية دخول البلاد ببطاقات الهوية، وإلغاء تأشيرة السفر مع إيمرسون منانجاجوا رئيس زيمبابوي.

وقال رئيس بوتسوانا موكجويتسي ماسيسي، في تصريح صحفي، إنه يتطلع لإلغاء شرط التأشيرة وجواز السفر لمواطني زيمبابوي الذين يدخلون بوتسوانا إذ يحتاج مواطنو كلا البلدين إلى جوازات سفر صالحة للسفر عبر الحدود.

مذكرة تفاهم بين البلدين

وذكرت دورية نيو زيمبابوي أنّ رئيس بوتسوانا والرئيس الناميبي حاج جينجوب وقعا مذكرة تفاهم للسماح لمواطني الجمهوريتين باستخدام بطاقات الهوية لعبور الحدود، وسط مساعي لتنفيذ نفس المبادرات الثنائية مع دول مجاورة أخرى لها حدود مشتركة مع البلاد.

وأشارت نيو زيمبابوي إلى أن معظم مواطني زيمبابوي يتنقلون إلى بوتسوانا للبحث عن العمل والتسوق، وتلقي التعليم الجامعي أو بغرض السياحة الدينية استناداً على الروابط المشتركة في التاريخ والثقافة والروابط الأسرية والعلاقات الدبلوماسية الوطيدة، التي تجذرت منذ 1983.